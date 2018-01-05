رعية مالي يحتال على جزائري ويسلبه مليار سنتيم بمستغانم

ألقت قوات الشرطة الاقتصادية والمالية لمستغانم، القبض على رعية أجنبية، بتهمة النصب والإحتيال، وسلب مبلغ مالي قدره 10 ملايين دج.

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وأوضح ذات المصدر، أن الضحية تعرض لعملية للنصب من طرف رعية أجنبية من المالي 47 سنة، سلبه 10 ملايين دج.

حيث باشرت الشرطة التحريات، التي كشفت أن صهر الضحية 58 سنة، مقيم بمستغانم شريك المتهم الرئيسي في عملية النصب.

وأن العملية، تمت عن طريق عملية صرف صرف للعملة الصعبة.

فقد وتم إيهام الضحية، بأن الرعية الافريقية رجل أعمال ويريد تحويل العملة الصعبة من فئة 100 يورو مقابل 18500 دج.

أين تم تحديد موعد، في محل التجاري لصهر الضحية من أجل القيام بالعملية .

وقد تم تقديم الموقوفين، أمام وكيل الجمهورية لدي محكمة مستغانم، الذي أمر بإيداعهما الحبس المؤقت.