رعية هندي مهدد بالحبس لادخاله قلم مزود بكاميرا عبر مطار هواري بومدين

ألقت مصالح الأمن بمطار هواري بومدين القبض على رعية هندي، وهو بصدد إدخال قلم مزود بكاميرا خفية.

وعليه احالت ذات المصالح المتهم إلى جهات التحقيق للسماع إليه في محضر رسمي.

ومثل أمسية الثلاثاء المتهم “شورازي” وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء.لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه والقاضي بادانته ب6 اشهر حبسا نافذا.

واعترف المعني خلال جلسة محاكمته ،أمام قاضي الحكم بملكيته للقلم محل الحجز، مصرحا بأنه لم يكن يعلم بأنه من الوسائل المحظورة في الجزائر.

من جهته استهل محامي المتهم مرافعته ،باثارة دفعين اوليين ،اولهما الدفع ببطلان اجراءات المتابعة ،كون محضر الشرطة لا يثبت بمحضر معاينة، وإنما تضمن محضر معاينة تقنية فقط.

أما الدفع الثاني فالتمس الدفاع بطلان محضر المعاينة التقنية، كونه جاء مخالفا لقانون 50/91 المتضمن تعميم اللغة العربية.

كون المحضر حررته الضبطية باللغة الفرنسية، وبما أن المحاضر المحررة بغير اللغة العربية تعد باطلة اساسا قانونا.

والتمس المحامي، بمعارضة الحكم الغيابي ،والقضاء ببراءة موكله، لتلتمس ممثلة الحق العام توقيع عقوبة 6 اشهر حبسا نافذا في حق المتهم.

في حين قرر رئيس الجلسة النطق بالحكم يوم 20 أفريل المقبل.