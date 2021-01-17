رعيتان إفريقيتان أمام العدالة بتهمة المتاجرة بالهيروين ببرج البحري

تمكنت مصالح الأمن من القاء القبض على شبكة تتكون من رعيتين افريقيتين وجزائريين تنشط في ترويج الهيرويون على مستوى منطقة برج البحري بالعاصمة

حيثيات القضية حسب المعلومات التي وردت في الملف القضائي٫ إنطلقت بعد ورود معلومات مؤكدة إلى مصالح الأمن بالعاصمة، مفادها وجود شبكة بصدد ترويج الهيروين بالعاصمة، تضم جزائريان وإفريقيان بمنطقة برج البحري،.

وإستغلالا لتلك المعلومة باشرت مصالح الضبطية القضائية تحرياتها في القضية، حيث تمت مداهمة مكان تواجد أفراد الشبكة.

وبعد الترصد لتحركاتهم تم القبض على موطنان جزائريان وخلال إخضاعها لعملية التفتيش الجسدي، تم العثور بحوزتها على كيس مغلق بإحكام بداخله كمية معتبرة من كبسولات الهيروين.

و بعد التحقيق معهما من قبل مصالح الامن كشفا هذان الاخيران عن أسماء شريكيهما الإفريقيان.

وّأكدا خلال التحقيق معها أنهما متعودان على اقتناء الممنوعات من عندهما، و بعد التحري ، تم توقيف جميع أفراد الشبكة وإحالتهم على محكمة سيدي امحمد بتهمة حيازة المخدرات من أجل المتاجرة بها.

حيث قرر القاضي تاجيل القضية الأسبوع المقبل من ةأجل حضور مترجم .