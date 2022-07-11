رعيتان إفريقيتان يوهمان الطامعين بقدرتهما على تزوير الأورو بطريقة عجيبة!

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن بومرداس من ايقاف نشاط شبكة إجرامية مكونة من رعيتين ماليتين يتراوح سنهما بين 28 و39 سنة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، فالرعيتان متورطان في قضايا التزوير، النصب والاحتيال التصريح الكاذب مع انتحال هوية الغير.

وتم كشف حيثيات القضية بناءا على مراقبة روتينية لمركبة سياحية كان على متنها هاتين الرعيتين الإفريقيتين.

أين عثرت عناصر البياري تحت مقعد السائق على كيس بلاستيكي به مساحيق في شكل بودرة وأنابيب اختبار بها سوائل.

وبعد التعمق في التفتيش عثروا على مجموعة من الحزم على شكل أوراق نقدية خضراء اللون ملفوفة بقصاصات مدون عليها 100 اورو و 50 اورو.

كما تم العثور في الصندوق الخلفي للمركبة على صندوق آلي موصول بخيط كهربائي رمادي اللون به درج متحرك. يحتوي على حزم من الأوراق سوداء اللون على شكل وحجم أوراق نقدية مموهة من الجهتين بأوراق نقدية وطنية من فئة 2000دج0.

وبعد ضبط المحجوزات واقتياد المشتبه فيهما إلى المصلحة، أسفر التحقيق عن تورطهما في قضية الحال.

ويقوم المتهمان بانتحال هويات مزيفة ويوهمان الطامعين عن قدرتهما في تزوير العملة الصعبة. عن طريق وضع حزم من الأوراق المصبوغة باللون الأخضر داخل الصندوق الكهربائي الذي يعمل آليا.وتحويلها إلى أوراق نقدية مقلدة بعد إضافة مستحضرات خاصة.

في حين أن ذلك الصندوق به درج يتحرك آليا نحو اليمين واليسار فقط، ويقدمان كنموذج ورقة حقيقية من فئة 50 اورو مصبوغة باللون الأخضر.

وبعد استكمال التحقيق وانجاز ملفات قضائية ضدهما تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.

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