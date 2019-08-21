رغبة :”أنا هنا لتسجيل الأهداف ولست راضيا عن نفسي”

الرياضة
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رغبة :”أنا هنا لتسجيل الأهداف ولست راضيا عن نفسي”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد الجزائري الأصل علي رغبة بأنه غير راض عن المُستوى الذي قدمه في أول مُباريات الموسم الجديد، رفقة “ليستر سيتي”.

وتحدث للموقع الرسمي لـ”الفوكسيس” قائلا :”كنت سعيدا بدخول الموسم الجديد بتسجيل هدف وهز الشباك، هذا أمر مهم جدا بالنسبة للمعنويات”.

ليواصل :”ولكن ومن جهة أخرى لست راضيا عن نفسي لأني كنت قادرا على إضافة أهداف أخرى وتقديم كرات حاسمة لزملائي”.

وأردف :”على كل حال التعادل أمام بلاكبيرن يبقى نتيجة مُرضية وسأعمل في الأسابيع القادمة على تحسين مردودي”.

وختم صاحب الـ19 عاما :”أتمنى أن تشهد المُباريات القادمة إنتصارات لنا وأن أكون في مُستوى الآمال المُعلقة علي”.


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