رغبتي في الستر ملحّة فأين أنت يا إبن بلدي

في ثاني محطة لنا في هذا الركن، استوقفنا إعلان إحدى بنات الشلف، في ال47من عمرها، جميلة الخلق والأخلاق، خاطبتنا بكل تقدير معربة عن أن يكون لها فرصة تناشد بها من يتوق للحلال ويرغب في إكمال نصف دينه.

صاحبة إعلاننا الثاني، ماكثة في البيت، بيضاء البشرة وطويلة القامة، أنثى متفهة وتقدر الظروف. تريد أن يكون لها من يحس بها ويهتمّ لأمرها، رجل من إحدى ولايات الغرب أو الوسط، سنه لا يتجاوز55سنة، تقبل أن تكون أما لأبناء رجل مطلق أو أرمل تخدمهم وترعاهم وتسهر على راحتهم.

التوفيق هو أكثر ما تتمناه هذه المرأة، فهل من أصيل يكون لها السند والمعين؟

الرقم السري : 135581

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