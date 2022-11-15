رغبتي في زوج يكون لي ظهر وسند

الرقم السري :

137001

بنت مدينة الورود معها السعادة تسود

لم أتمكن من التعبير عن رغبتي في أن يكون لي ظهر وسند. إلا بعد أن أخبرتني القائمات على ركن أدم وحواء عن مدى صدق وحسن نية القراء والمتتبعين الأوفياء. لهذا الركن الجميل الذي أريد أن أحظى من خلاله بـ زوج طيب أسكن إليه ويسكن إليّ. فأنا في سني هذا أحتاج لكيان يجتاحني ويملأ عليّ وحدتي، خاصة أنني بنت أصول ويتيمة الوالدين. أحيا بين إخوتي معززة مكرمة، وأريد أن أحيا إلى جانب زوج يهبني الأمان وكلّ الحنان.

ولمن يريد ربط حبال الوصال معي فأنا عزباء من ولاية البليدة، في الـ43 من عمري، يتيمة الوالدين. موظفة مستقرة والحمد لله أحظى باحترام وحب الجميع، ربة بيت ممتازة. وأقدّر الرجل بالدرجة التي تجعلني متيقنة من أن من سيرتبط بي سيكون محظوظا بأنسي.

أريد أن يجمعني النصيب بإنسان متفهم وقادر على المسؤولية، أريده من إحدى مناطق الوسط الجزائري، سنه لا يتجاوز55سنة. شرطي أن يكون موظفا مستقرا ولديه سكن خاص، وأكثر ما أتمناه أن يكون أرملا بأولاد أعهد على تربيتهم ورعايتهم.

الرقم السري :

137002

تبسية صبورة ستكون لك الصدر الحنون

سلواي بمن احتضنوني وغمروني بلطفهم وعذب كلامهم، ما شجعني أن أتقدم بطلب أراه بلسما لجرح أبى أن يمحوه الزمان. فطلاقي عصف بقلبي وجعلني قاب قوسين أو أدنى من أن أرمم حياتي، فصببت جام جهدي على الدراسة والرقي بفكري. إلا أن ثمة ما ينقصني رجل حنون يحتوي صبري وقلبي.

أنا شابة من ولاية تبسة، أبلغ من العمر 40 سنة، تقدر عليّ الطلاق الذي كسر قلبي. لكن الحمد لله أنني تجاوزت الأمر، ولم أجعل للشجن مكان في قلبي، أنهيت دراستي الجامعية. وزيادة على كلّ ما تقدم أنا سيدة بيت من الطراز الرفيع، والجميع يشهد لي على حسن سيرتي وطيبة أخلاقي.

أود من خلال منبر الأثير التعرف على رجل جاد يرغب في الاقتران، يكون من ولايات الشرق أو الوسط. سنه لا يتعدى 50 سنة، يكون أرمل أو مطلق بأولاد، عامل مستقر، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص. جاد وتقي.

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