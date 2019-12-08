رغم أدائها المبهر.. عايدة تتعثر في الوصول إلى النصف النهائي من “The Voice”

خرجت النجمة الجزائرية عايدة أولمو، من المنافسة على لقب أجمل الأصوات العربية “the voice”، في العرض النهائي الرابع للبرنامج، أمس السبت.

وأبدعت عايدة في أدائها لأغنية باللغة الإنجليزية، وقدمت عرضا عالميا أظهر من جديد قدراتها الكبيرة.

وأبهرت المتسابقة الجزائرية لجنة التحكيم والجمهورر الحاضر بأدائها، ما دفع محمد حماقي للنهوض من كرسيه والتصفيق لها.

واختارت أحلام المتسابقتين إيمان عبد الغني ورباب ناجد للمرور معها للنصف النهائي من برنامج “the voice”.

وبهذا إنتهى مشوار عايدة في البرنامج، بعدما قدمت مشوارا مشرفا، أدت فيه عروضا عالمية.

وقالت أحلام أنها إختارت أصوات تشبهها للمرور معها للنصف النهائي من البرنامج، كون المتسابقتين إيمان ورباب تؤديان اللون الشرقي.