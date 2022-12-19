رغم أدائه الجيد..الفرنسيون ينقلبون ضد نجم المنتخب الفرنسي

تعرض لاعب المنتخب الفرنسي، ونادي بايرن ميونيخ، كينغسلي كومان، لعبارات عنصرية، بعد نهاية لقاء نهائي كأس العالم، الذي خسره اللاعب رفقة منتخبه لصالح الأرجنتين.

هذا بعد أن ضيع اللاعب كومان، ضربة جزاء في الركلات الترجيحية الحاسمة، والتي كانت سببا في حسم الأرجنتين لقب المونديال.

فرغم تأدية لاعب البايرن كومان، لمستوى جيد، بعد دخوله بديلا في اللقاء بداية من الدقيقة الـ71 من عمر اللقاء.

وكان فعالا في اللقاء، إذ تمكن من إسترجاع الكرة من ميسي في لقطة الهدف الثاني لفرنسا، وبلغت نسبة تمريراته الناجحة نسبة 57%.

وتعرض اللاعب كومان، لعبارات عنصرية من طرف الفرنسيين عبر التعليقات في حسابه الرسمي على الأنستغرام، بعد تضييعه ضربة جزاء.