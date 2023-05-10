رغم أرقامه الإيجابية.. غوارديولا يواصل تهميش محرز !

يواصل مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، تهميش لاعبه الدولي الجزائري رياض محرز في منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وشهدت مواجهة ذهاب نصف نهائي رابطة الأبطال، أمس الثلاثاء، التي جمعت بين المان سيتي ضد ريال مدريد، إبقاء المدرب غوارديولا، اللاعب رياض محرز في مقاعد البدلاء، طيلة التسعين دقيقة.

وتعد هذه المباراة الثالثة على التوالي، التي يقرر فيها غوارديولا عدم إشراك محرز، في منافسة رابطة الأبطال.

حيث تعود آخر مشاركة لنجم المنتخب الوطني محرز، مع المان سيتي بتاريخ 14 مارس الماضي، برسم مواجهة إياب ثمن نهائي رابطة الأبطال ضد لايبزيغ الألماني.

يجدر الإشارة، خاض محرز مع السيتي هذا الموسم 6 مواجهات في رابطة الأبطال، بمعدل 495 دقيقة وتمكن محرز من تسجيل 3 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين.

في حين أقحم غوارديولا البرتغالي برناردو سيلفا في رابطة الأبطال، في 7 مواجهات، وسجل سيلفا هدف وقدم تمريرة حاسمة.