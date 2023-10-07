رغم أرقامه الاستثنائية.. بلماضي يواصل تهميش براهيمي

يواصل الناخب الوطني جمال بلماضي، تهميش لاعب الغرافة القطري ياسين براهيمي رغم تألقه اللافت هذا الموسم.

حيث بصم براهيمي على بداية قوية هذا الموسم مع فريقه الغرافة القطري، بعد أن شارك في كل لقاءات فريقه في البطولة والكأس.

وتمكن لاعب الخضر، من الوصول للمساهمة التهديفية رقم 10 في 6 مواجهات فقط، بثماني أهداف وتمريرتين حاسمتين جميع المنافسات.

كما نصّب براهيمي نفسه هدافا لدوري نجوم إكسبو القطري بعد أن تمكن من تسجيل 7 أهداف، بالإضافة لتقديمه تمريرتين حاسمتين.

للإشارة، تعد آخر مواجهة خاضها ياسين براهيمي بقميص الخضر لتاريخ 20 جانفي 2022، برسم مواجهة الجولة الثالثة من دور مجموعات “كان 2021” بالكاميرون أمام الكوت ديفوار.

والتي عرفت انهزام كتيبة بلماضي بثلاثية مقابل هدف والإقصاء من الدور الأول من المنافسة.