رغم أصولها.. نجمة هوليوود ناتالي بورتمان تتضامن مع الفلسطينيين

تضامن عدد كبير من النجوم في العالم العربي والغربي، مع الفلسطينيين بعد الإعتداءات الأخيرة في القدس والمسجد الأقصى.

وفاجأت نجمة هوليوود الشهيرة، ذات الأصول الصهيونية، ناتالي بورتمان، الجميع، بتضامنها مع الفلسطينيين في القدس.

ونشرت الفنانة مقالا عبر صفحتها على انستغرام، حول حي الشيخ جراح، متضامنة مع احترام حرية وحقوق الفلسطينيين.

ورفضت نجمة هوليوود، طرد الفلسطينيين من القدس، والاستيلاء على منازلهم بدون وجه حق.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتضامن فيها ناتالي بورتمان مع الفلسطينيين، حيث رفضت في 2018 حضور حفل في إسرائيل لتسلم جائزة رفيعة قيمتها مليون دولار أمريكي.

وناتالي بورتمان، تبلغ من العمر 36 عاما، وهي ممثلة ومخرجة أفلام ومنتجة تحمل الجنسية الأمريكية والصهيونية.

وفازت بورتمان عام 2011 بالأوسكار كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم “البجعة السوداء”، كما حصلت على جائزة “غولدن غلوب”.