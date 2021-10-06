رغم أنها مخالفة للقانون.. الجزائريون يتفننون في ترقيم لوحات سياراتهم

يلجأ البعض من المواطنين الجزائريين، إلى تزيين مركباتهم من خلال تزويدها بلوحات ترقيم شبيهة بلوحات السيارات الأجنبية ولا تمت بصلة للوحات المحددة في القانون الجزائري.

وللحديث أكثر حول هذا الموضوع، كان لتلفزيون “النهار” زيارة إلى صاحب أحد محلات صناعة وتركيب لوحات الترقيم التي تشهد إقبالا متزايدا لهؤلاء المواطنين.

هكذا يجب أن تكون ألواح الترقيم من الناحية القانونية

وأوضح صاحب المحل أن لوحات الترقيم التي لا تعرض صاحبها للعقوبات القانونية، تتطلب أن تكون 42 سم طول على 12 سم عرض، وبالنسبة للأرقام فيجب أن يكون طولها 9 سم، أما لون القاعدة أمامية يكون بيضاء ذات خلفية سوداء مطبوعة.

وأضاف ذات المتحدث، إلى أن البعض من المواطنين يريدون لوحات ترقيم شبيه بلوحات السيارات الألمانية، وذلك من خلال لسق أشرطة حمراء أو زرقاء على اللوحة، بالإضافة إلى كتابة الرقم التسلسلي كبير الحجم، بينما رقم السنة والولاية صغيرا الحجم، وهذا الأمر غير مطابق للقانون الجزائر.

عقوبات المخالفين

هذا وأكد مصدرنا، أن أصحاب لوحات الترقيم المغشوشة تسلط عليهم عقوبة مالية بالإضافة إلى السحب الفوري لرخصة السياقة، إلى غاية تغيير اللوحات.