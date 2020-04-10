رغم أنه مظلوم.. حملة شرسة ضد بن العمري في السعودية!

تعرض الدولي الجزائري جمال الدين بن العمري، لهجمة شرسة من طرف أحد الصحف السعودية، بعد إنتفاضته الأخيرة ضد رئيس ناديه.

وإعتبرت جريدة “البلاد”، بأن المدافع لم يُوفق في إختياره توقيت توجيه رسائله القوية لإدارة الشباب، تزامنا مع توقف المُنافسة الرسمية.

وأشارت بأن اللاعب كان مطالبا، بالتضامن مع ناديه خلال هذه الفترة الحساسة، متناسية كل ما عانه قلب الأسد من إهمال مؤخرا.

ولم تكتفي الصحيفة، بهذا القدر، بل إعتبرت بأن خريج مدرسة النصرية إفتقد للنضج وحس المسؤولية.

وجاءت هذه الخرجة الإعلامية، لتتجاهل الظلم الكبير الذي تعرض له صاحب الـ30 عاما، خاصة خلال فترة إصابته وتركه دون عناية.

يُشار بأن محارب الصحراء، ينتظر أن يقوم مُُسيروا “الليوث” بمنحه حقوقه كاملة في الفترة القادمة، ليغير الأجواء خلال الميركاتو الصيفي.