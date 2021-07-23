قناة النهار رغم أن الحالة الوبائية خطـ.ـيرة ..مواطنون لايلتزمون بإرتداء الكمامة بقلم قناة النهار نشر في 23 جويلية 2021 - 10:15 كورونا شارك غرِّد 14 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=963606 كورونا اقرأ أيضا تساؤلات: الغرفة السفلى تفتتح العهدة التشريعية التاسعة .. إعادة الثقة للمواطن على رأس الأولويات قناة النهار 08 جويلية أم البواقي: الحركاتي..شيخ تجاوز القرن يرعى قاعة الصلاة بنشاط وحيوية قناة النهار 09 جويلية قضية التسمم بشاطئ تنس بالشلف.. وزارة الفلاحة توضح قناة النهار 07 جويلية هؤلاء هم وزاراء الحكومة الجديدة قناة النهار 07 جويلية