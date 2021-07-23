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قناة النهار

رغم أن الحالة الوبائية خطـ.ـيرة ..مواطنون لايلتزمون بإرتداء الكمامة

بقلم قناة النهار
رغم أن الحالة الوبائية خطـ.ـيرة ..مواطنون لايلتزمون بإرتداء الكمامة
كورونا
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