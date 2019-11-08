رغم إرتباط إسمه بالجزائر.. عُمراني :”أنا فرنسي”

أكد الجزائري الأصل بلال عُمراني، بأنه يُصنف نفسه كفرنسي، وهذا بمُناسبة المُباراة التي جمعت بين كلوج ورين في الأوروبا ليغ.

وصرّح قائلا :”لكوني فرنسي، الفوز والتألق أمام مُنافس من هذا البلد أمر مهم بالنسبة لي”.

ليواصل :”أريد أن أظهر للفرنسيين بأن اللعب في الدوري الروماني، يمتلك فرقا ذات مُستوى مُحترم”.

وتأتي هذه التصريحات، تزامنا مع تأكيد وسائل الإعلام اليونانية على أنه تلقى إستدعاءً أوليا من طرف الناخب الوطني جمال بلماضي.

يُذكر بأن المُهاجم صاحب الـ26 عاما، شارك بصفة أساسية، وساهم في تحقيق فريقه للفوز بهدف دون رد أمام أبناء “لابروتان”.