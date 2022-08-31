رغم إعتذاره منها.. دنيا بطمة تنفصل عن زوجها لهذا السبب

أكد المنتج البحريني محمد الترك، خبر إنفصاله عن زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، موضحا أسباب الإنفصال.

وكتب الترك، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: “الحشرات سبب في انفصالي عن دنيا بطمة”. مضيفا : “روجو الاشاعات عني والذي أدى الى انفصالنا”.

وكان الترك قد نفى خيانته لزوجته مؤكداً أنه لم ولن يقوم بهذا الفعل لأنه يضع مخافة الله نصب عينيه، ويخشاه في كل أفعاله.

كما وجه محمد الترك قبل أسابيع، رسالة اعتذار إلى زوجته الفنانة المغربية، دنيا بطمة.

وكتب محمد الترك رسالة عبر خاصية ستوري على حسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام : “من شيم الرجال الاعتذار حتى لو لم تكن غلطان”.

وتابع محمد الترك: “أنا من هذا المنبر أعتذر لملكتي. وأقول لها لا يوجد بنت أن تزعل من أبوها، ولا توجد حبيبة تقدر ألا تسامح حبيبها. ولا يوجد زوجة تستطيع أن تثني العشرة، ولا يوجد أم تستطيع أن تنسى ابنها”.

وأضاف قائلاً: “فانتي ابنتي وصديقتي وزوجتي، وأنا ابنك، أنتي من وقفتي معي في أصعب مراحل حياتي. وأنا كنت سند لك، ولا أستطيع أن أنسى”.

وتغزل محمد الترك في زوجته دنيا بطمة خلال الرسالة قائلا: “أنتي أجمل وردة في بستان حياتي. لا أستطيع أن أجعلها تذبل، والمسامح كريم، أنتظرك بفارغ الصبر.. أعشقك”.

وتجاهلت دنيا بطمة، الاعتذار الذي وجهه لها زوجها المنتج البحريني محمد الترك.

وجاء أول رد فعل لـ دنيا بطمة بعد رسالة الاعتذار بفيديو أثناء خضوعها لجلسة تصوير على حسابها بإنستغرام ووضعت عليه جزء من أغنية الفنانة أصالة نصري الجديدة غلبان.