رغم إقصائه المُبكر في بطولة العالم.. نورين يضمن تأهله للأوليمبياد

ضمن المُصارع الجزائري، فتحي نورين، تأهله وبشكل رسمي للطبعة القادمة من الألعاب الأولمبية والتي ستُقام في طوكيو اليابانية شهر جويلية القادمة. وتلقى بطل إفريقيا التهاني على إقتطاعه لبطاقة التواجد مع الكبار من طرف كاتبة الدولة المُكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري.

يُشار بأن المُصارع في وزن أقل من 73 كلغ، شارك في البطولة العالمية للجيدو المُقامة حاليا في بودابست المجرية، ولم يعمر طويلا فيها، حيث تعرض للإقصاء منذ الدور الأول على يد البرازيلي إدواردو باربوزا بالعلامة الكاملة “إيبون”، في خيبة أمل كبيرة لصاحب الـ29 عاما.

ونُذكر في سياق مُتصل، الى أن المُشاركة الجزائرية في البطولة العالمية، تبقى كارثية لحد الساعة، بإعتبار الى أن إقصاء نورين، جاء مع سلسلة من الخيبات لبقية زملائه في المنتخب الوطني، يتقدمهم عبد الرحمن بن عمادي، بواعمر، كوثر وعلال، أمينة بلقاضي، الذن ودعوا المُنافسة منذ الدور الأول.