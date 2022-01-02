رغم إيقافه بسبب المنشّطات.. الإتحاد الإيفواري يتحدّى الفيفا بشأن غبوهو

لا يزال إسم حارس منتخب كوت ديفوار سيلفان غبوهو مدرجا ضمن قائمة 28 لاعبا المعنية بكأس إفريقيا إلى حد اللحظة.

ورغم إيقاف الحارس غبوهو من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن المسؤولين عن الإتحاد الإيفواري يبدو أنّهم يريدون مشاركة الحارس في العرس الكروي. في قرار أدهش المتابعين.

ويتواجد إلى حد اللحظة. إسم حارس والكيت الإثيوبي في القائمة رفقة كل من سنجاري وإيليزار وسيسيه حسب الموقع الرسمي للكتيبة الإيفوارية.

وينتظر الجميع القرار الذي سيعلن عنه المدرب باتريس بومال مستقبلا.

يذكر، ان الفيفا قد أوقفت الحارس الذي ينشط في البطولة الإثيوبية بسبب ثبوت تناوله المنشّطات.