رغم ارتباط إسمه بالمنتخب الروماني.. مُهاجم كلوج يوجه رسالة مباشرة لبلماضي

وجه المهاجم الفرانكو-جزائري لفريق “كلوج” الروماني “بلال عُمراني” رسالة مباشرة للناخب الوطني “جمال بلماضي”.

“عُمراني” ظهر خلال فترة الحجر الصحي وهو يتدرب على انفراد للحفاظ على لياقته البدنية لكن المُلفت للإنتباه ارتدائه قميص المنتخب الوطني الجزائري.

الهداف البارز في الدوري الروماني يكون بهذه الخرجة قد وجه رسالة مباشرة للتقني الجزائري مفادها أنه ينتظر الإستدعاء الأول للخضر.

يُذكر ان “عُمراني” كان في مفكرة مدرب المنتخب الروماني الذي سعى لتجنيسه نظرا لتألقه الكبير وتسجيله للكثير من الأهداف.