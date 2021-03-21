رغم استعادتها لحاستي الشم والتذوق.. حورية فرغلي تجري عملية جراحية ثالثة

أعلنت الفنانة المصرية حورية فرغلي، إنها تستعد للخضوع لعملية جراحية ثالثة في الأنف، يوم الأربعاء القادم، رغم استعادها لحاسة الشم.

وكشفت حورية فرغلي أن صورتها المتداولة منذ يومين، هي قديمة، تعود لعملية جراحية أجرتها منذ 6 سنوات.

وأكدت فرغلي، أن حالتها الصحية حاليا مستقرة و ستجرى الجراحة لها بأحد مستشفيات شيكاكو بأمريكا.

موضحة أن العملية عبارة عن تأهيل لوضع العظام في المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعياً، حسب “اليوم السابع” المصرية.

وأجرت حورية فرغلي العملية الجراحية الثانية في الأنف بعد 20 يوماً من إجراء العملية الجراحية الأولى، وكللت العمليتان بالنجاح.

وكانت العملية الأولى تهدف إلى استقطاع خلايا جذعية وعظام من القفص الصدري، وزرعها بالوجه ليعود الأنف لشكله الطبيعي.

بينما كانت العملية الجراحية الثانية، تهدف لتعديل الأنف ونحته.

واستعادت حورية فرغلي الشعور بحاستي الشم والتذوق بعد العملية الأولى، وأصبحت تتذوق وتشم الأشياء من حولها بعدما فقدتهما طوال الفترة الماضية.