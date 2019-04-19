رغم استقالته.. ولد عباس يطلب رخصة عقد الدورة الاستثنائية للجنة المركزية للأفلان !

طلب الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، من والي العاصمة، عبد القادر زوخ، رخصة لعقد اجتماع الدورة الاستثنائية للجنة المركزية.

وأشار في طلب الرخصة، أن اجتماع الدورة الاستثنائية، للجنة المركزية للأفلان سيكون يوم الثلاثاء، 23 أفريل على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات.

الغريب في الأمر أن جمال ولد عباس، قد قدم استقالته من أمانة الافلان بتاريخ 13 نوفمبر 2018، ليتم تعيين معاذ بوشارب، على رأس الهيئة التنفيذية لتسيير الحزب.

الا أنه عاد الى الواجهة، ووقع على طلب رخصة الدورة الاستثنائية للحزب مع ختمها، بصفته أمينا عاما للأفلان.