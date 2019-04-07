رغم اعتذاره..الشرطة البريطانية لا تتسامح في هذه الحالات

تداولت مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لرجل جزائري، يهدد من خلاله نساء جزائريات برمي عليهن “لاسيد” في المسيرات.

وأثار الفيديو، ضجة كبيرة في الفايسبوك، والوسائل الإعلام، وكذا الرأي العام.

كما انتشر، فيديو آخر، لنفس الشخص وهو يعتذر عن التصريحات والتهديدات التي أدلى بها عبر المقطع برمي النساء الجزائريات،”بلاسيد” بالمسيرات.

ورغم الاعتذار الذي قدمه الجزائري المقيم ببريطانيا، للجزائريين،إلا أن الشرطة باعتقالها للشخص،تكون قد أثبتت أنها لن تتسامح في هذه الحالات.

للإشارة، تمكنت الشرطة البريطانية من إلقاء القبض على رجل مشتبه في قيامه بتهديد نساء جزائريات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت السفارة البريطانية في الجزائر،إن الرجل المعتقل يبلغ من العمر 39 سنة ويقيم في براكينيل.

وتم الإفراج عن المشتبه فيه بكفالة حتى 2 ماي، -حسب ذات السفارة- في حين تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

ومن جهته، ثمن سفير بريطانيا، ما قامت به شرطة بلاده، بخصوص اعتقال رجل دعا إلى ممارسة العنف ضد المرأة الجزائرية.

ورحب السفير البريطاني بالجزائر، باري لوان، بهذا الإجراء الذي قامت به عناصر الأمن.

وقال السفير في تغريدة له عبر تويتر، “أرحب بهذا الإجراء الذي قامت به الشرطة البريطانية ونرفض العنف ضد المرأة في أي بلد”.