رغم الإحتجاجات.. ماكرون يتمسك بإصلاح نظام التقاعد

توقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن يدخل إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل “حيز التنفيذ بحلول نهاية العام”.

واعتبر ماكرون، خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناتي “تي إف 1” و”فرانس 2″، أن إصلاح نظام التقاعد، “ضروري”، في خضم تصاعد الغضب الاجتماعي.

وأورد الرئيس الفرنسي: “هذا الإصلاح ضروري، إنه لا يسعدني، كنت أتمنى ألا أفعله، لكن لهذا أيضا التزمت بالقيام به”.

مضيفا: “أنا لا أسعى إلى إعادة انتخابي.. لكن بين استطلاعات الرأي قصيرة المدى حول شعبيتي والمصلحة العامة للبلد. أختار المصلحة العامة للبلد”.

وتابع ماكرون: “إذا كان عليّ تحمّل عدم الشعبية، فسأتحملها.ليس هناك حلّ إلّا العمل أكثر. أتمنى دخول الإصلاح حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، حتى تدخل الأمور في مسارها الصحيح”.

وواصل ماكرون: “رئيسة الحكومة إليزابيت بورن تحظى بثقتي لقيادة هذا الفريق الحكومي. وأدعوها إلى توسيع الغالبية”.