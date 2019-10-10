رغم الإصابة.. قلب دولور في الجزائر

أكد الدولي الجزائري أندي دولور من جديد تعلقه بالمنتخب الوطني، رغم غيابه عن صفوفه بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وغرد هداف نادي مونبوليي من على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتير” قائلا :”قلبي مع أصدقائي في المنتخب اليوم”.

وتزامنت المُواجهة المُنتظرة بين مُحاربي الصحراء والكونغو الديمقراطية، سهرة اليوم الخميس، مع عيد ميلاد الغجري رقم تسعة وعشرين.

وكان من المُفترض أن يتحصل صاحب القذفات الصاروخية على فُرصته للعب بصفة أساسية، خلال هذا الموعد.