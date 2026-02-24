رغم الإصابة.. مازة يقود فريقه إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل الدولي الجزائري، إبراهيم مازة، إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعادل فريقه باير ليفركوزن الألماني، اليوم الثلاثاء، أمام أولمبياكوس اليوناني دون أهداف.

مستفيدًا من فوزه ذهابًا بهدفين دون رد، في الدور الإقصائي المؤهل إلى دور الـ16.

وشارك مازة أساسياً في اللقاء قبل أن يغادر في الدقيقة الـ56، متأثرا بإصابة على مستوى الركبة، إلا أنه قدم أداءً مقنعًا نال عليه تنقيطًا متوسطًا 6.7.

وأظهرت أرقامه على أرض الملعب جديته وإصراره، حيث سجل: 11 تمريرة ناجحة، ومراوغة صحيحة واحدة، وحسم 4 ثنائيات من أصل 6، وقام بـ 3 تدخلات دفاعية ناجحة.

وبهذا الأداء، ساهم مازة في الحفاظ على نظافة شباك فريقه وضمان تأهله إلى الدور المقبل. حيث سيواجه المتأهل بين بايرن ميونيخ الألماني وآرسنال الإنجليزي.