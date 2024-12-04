رغم الإقصاء.. مازة ينال تنقيطا مميزا في لقاء هيرتا برلين وكولن

نال الدولي الجزائري ابراهيم مازة إشادة كبيرة من قبل الإعلام الألماني بعد تألقه في مباراة فريقه هيرتا برلين أمام كولن.

واختير ابراهيم مازة ضمن أفضل اللاعبين في المباراة، خاصة من قبل موقع “هوسكورد” المختص، الذي منحه علامة 7.17 من 10.

ورغم التألق الكبير إلا أن مازة، أقصي من كأس ألمانيا، بسيناريو هيتشكوكي، بعدما كان فريقه متفوقا بهدف. عاد الفريق المنافس في المباراة وسجل ثنائية بعد الشوطين الإضافيين.

للإشارة، لعب مازة 17 مباراة، سجل فيها 6 أهداف و قدم تمريرتين حاسمتين وصنع 16 فرصة. كما يُعد الأكثر نجاحا في المراوغات.