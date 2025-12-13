رغم الإقصاء.. ثنائي “الخضر” يقود تشكيلة ربع النهائي

شهدت التشكيلة المثالية للدور ربع النهائي من منافسة بطولة كأس العرب، الجارية بقطر، تواجد لاعبين اثنين من المنتخب الوطني الرديف.

وعلى الرغم من الإقصاء بركلات الترجيح، أمام منتخب الإمارات، إلا أن الثنائي المتألق عادل بولبينة. وياسين براهيمي، حجز مقعدا في التشكيلة المثالية.

وكشف اليوم السبت، موقع “سوفاسكور” عن تشكيلة ربع نهائي البطولة العربية، المستمرة بقطر، إلى غاية الـ 18 من شهر ديسمبر الجاري. والتي عرفت تواجد براهيمي وبولبينة.

ومنح الموقع المختص في الأرقام والاحصائيات، بولبينة، مسجل هدف “الخضر” في مرمى الإمارات. في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 1-1 في وقتيه الأصلي والإضافي، تقييم 7.6، وهي نفس العلامة التي تحصل عليها زميله براهيمي.