رغم الإقصاء.. مصر تكتب التاريخ في مونديال 2026

ودع المنتخب المصري منافسات كأس العالم 2026 من الدور ثمن النهائي، اليوم الثلاثاء، عقب خسارة مثيرة أمام حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني بنتيجة (3-2).

في مباراة قدم خلالها “الفراعنة” أداءً بطوليًا وكانوا قريبين من تحقيق مفاجأة كبيرة أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

ورغم مرارة الإقصاء، فإن المنتخب المصري خرج من البطولة بأفضل مشاركة في تاريخه. بعدما نجح لأول مرة في بلوغ الأدوار الإقصائية، مقدمًا مستويات مميزة عكست تطور الكرة المصرية على الساحة العالمية.

واستهل “الفراعنة” مشوارهم في البطولة ضمن المجموعة السابعة، حيث افتتحوا المنافسة بتعادل ثمين أمام المنتخب البلجيكي 1.1، قبل تحقيق فوز مستحق على نيوزيلندا 3.1، ثم تعادلوا مع إيران 1.1، ليحجزوا بطاقة التأهل إلى الدور الثاني في المركز الثاني بالمجموعة.

وفي دور الـ32، واصل المنتخب المصري كتابة التاريخ بعدما تجاوز منتخب أستراليا بركلات الترجيح 4.2، إثر انتهاء المباراة بالتعادل 1.1، ليبلغ الدور ثمن النهائي لأول مرة في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

وفي مواجهة الأرجنتين، أظهر رفقاء النجم محمد صلاح شخصية قوية، ونجحوا في مجاراة بطل العالم، بل وتقدموا في النتيجة خلال اللقاء، غير أن الخبرة الأرجنتينية حسمت المواجهة في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز “التانغو” بنتيجة (3-2).