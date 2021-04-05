رغم الإنتقادات والتهديد.. رامز جلال يطرح الملصق الرسمي لبرنامجه الرمضاني

رغم تهديدات نقابة الإعلاميين وهجوم أطباء نفسيين، إلا أن الفنان المصري رامز جلال نشر صورة لملصق برنامجه الجديد المقرر عرضه خلال رمضان المقبل.

وكتب رامز جلال عبر حسابه الرسمى على “أنستغرام”: “بسم الله..ربنا يتمها على خير ويكملها بالستر قريبا رمضان 2021 رامز جلال”.

وبعد ساعات من طرح الملصق تصدر إسم رامز جلال قوائم الأكثر رواجا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،

وعلَّق رامز قائلا: ” اللهم لك الحمد حتى ترضى، تريند رقم 1 على تويتر وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر”.

ولم يكشف رامز جلال عن اسم البرنامج الذي تردد قبل أسابيع أنه يحمل اسم “رامز مريض نفسي”.

يذكر ان البرنامج قوبل بهجوم كبير من قبل أطباء نفسيين واتهامات بالإساءة للمرضى النفسيين، بالرغم من عدم تأكيد إسم البرنامج الجديد حتى الآن.