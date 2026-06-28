رغم التأهل.. “الخضر” يتراجعون في تصنيف “الفيفا”!

سجّل المنتخب الوطني، تراجعا طفيفا في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، رغم التأهل الرائع إلى الدور الـ 32 من نهائيات كأس العالم 2026.

وأظهر التصنيف المباشر لـ”الفيفا”. عقب نهاية مواجهة فجر اليوم الأحد، النمسا، تراجع “الخضر” بمركز واحد، من المرتبة الـ28 إلى الـ29 عالميا.

وجاء هذا التراجع الطفيف، بعدما اكتفى المنتخب الوطني، بالتعادل أمام نظيره النمساوي بنتيجة 3-3. وهو ما أفقده 1.17 نقطة في رصيده، ليصبح مجموعه 1576.80 نقطة.

بينما حقق منتخب سويسرا، منافس “الخضر” في الدور الـ32، قفزة نوعية في التصنيف العالمي المباشر لـ”الفيفا”، بعدما تقدم 3 مراتب، ليصبح في المركز الـ16، إثر فوزه على كندا بنتيجة 2-1، وتصدره المجموعة الثانية.

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