رغم التزاماته القارية.. شباب بلوزداد يلعب بالنار ويبقى دون مُدرب!

يتواجد شباب بلوزداد، في وضعية لا يُحسد عليها في الآونة الأخيرة، حيث يبقى وإلى غاية كتابة هذه الأسطر، دون مُدرب رئيسي، بسبب عجز الإدارة ومديرها الرياضي حسين ياحي، عن إيجاد خليفة لزوران مانولوفيتش، ليجد الفريق نفسه مُجبرا على اللعب دون طاقم فني واضح في ذهاب الدور التصفوي الأول من رابطة الأبطال الإفريقية.

ويبقى الغريب في كل ما يحدث داخل بيت بطل الجزائر، هو الهدوء غير المفهوم التي يتميز به المسؤولون، والنتيجة الأولى كانت التعرض لهزيمة غير مُستحقة أمام أكوا يونايتد النيجيري، بهدف دون رد، في سيناريو لم يكن ليحدث لو كانت الأمور تسير بشكل طبيعي من الناحية الفنية.

يُذكر بأن حسين ياحي، حاول استقدام التونسي معين الشعباني، ولكنه فشل في هذه المهمة، بسبب عدم تحصله على السيولة المادية المطلوبة من الشركة المالكة لغالبية أسهم الفريق “مادار”، ليترك أبناء لعقيبة في وضعية لا يُحسدون عليها، وستؤدي للمزيد من الصدمات في الأسابيع القليلة القادمة، إن لم يتم إستدراك الأمور قبل فوات الأوان.