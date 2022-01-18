رغم التعثرات.. بلايلي الأفضل في كأس افريقيا من هذا الجانب

تمكّن الدولي الجزائري يوسف بلايلي من التواجد على رأس قائمة اللاعبين الذين قدّموا أداءً جيّدا في أول جولتين من كأس افريقيا. وتصدّر بلايلي قائمة أفضل اللاعبين صناعة للفرص.

كما تفوق بلايلي على عدد من اللاعبين على غرار صلاج، ماني ومحرز.

وقال موقع “كاف للإحصائيات”، إنّ بلايلي صنع 10 فرص كاملة أمام سيراليون وغينيا الإستوائية. رغم أن المهاجمين لم يسجّلوا أي هدف.

فيما احتل لاعب منتخب المغرب بوفال في المرتبة الثانية وماني في المرتبة الثالثة.

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ويفضّل الدولي الجزائري يوسف بلايلي التريّث للفصل في مستقبله الكروي بعدما فسخ عقده مع نادي قطر.

وقال نجم الأهلي المصري سابقا محمد فاروق أن الأهلي يصر على خدمات يوسف بلايلي في جانفي الجاري.

ويشتغل فاروق كمقدّم في حصة “البريمو” عبر قناة “تن”. أين استغل الفرصة للحديث عن إمكانية استقدام ابن وهران.

وقال الدولي المصري الأسبق “المشكل يبقى في الجانب المادي. الأهلي عرض مليون ونصف مليون دولار للاعب” ما يقارب 47 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية إلى جانب عدد من الهدايا.

كما كشف فاروق أن الأهلي. وعد يوسف بتقديم عدد من المكافأت في حالة التتويج بالبطولات. و تسجيل “محارب الصحراء” للأهداف في المباريات الحاسمة.

ومعروف أنّ نادي القرن. يعتبر أحد الأندية التي تكتسح الأخضر واليابس في كل موسم. وهو الأمر الذي إستغله مبعوثو الرئيس محمود الخطيب لإغراء النجم الجزائري.

وخاطب الناخب الوطني “جمال بلماضي” الشعب الجزائري برسالة قوية بعد الخسارة أمام غينيا الإستوائية سهرة الأحد. وقال بلماضي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مواجهة أبطال إفريقيا أمام غينيا الإستوائية.

“الخسارة أمام غينيا الإستوائية لا تعني أننا في أعداد الموتى، ومادامنا لم نمت فإن الأمل يبقى قائم”. ووجه الكوتش جمال هاته الرسالة وهو في قمة التأثر بعد الخسارة غير المتوقعة أمام غينيا الإستوائية.