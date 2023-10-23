رغم الخسارة أمام اليوفي .. عدلي محل إشادة الصحافة الإيطالية

نال متوسط ميدان ميلان الإيطالي، اللاعب الفرانكو الجزائري ياسين عدلي، ثناء الصحف الإيطالية، رغم خسارة فريقه أمام اليوفي.

أمس الأحد، برسم الجولة العاشرة من ” الكالتشيو” الإيطالي، بهدف لصفر.

وشارك عدلي في مواجهة الميلان أمام اليوفي كأساسي لغاية الدقيقة الـ60 من الشوط الثاني.

ونشر صحيفة “لاغازيتا سبورت”، اليوم الإثنين، تقريرا مفصلا على المواجهة، وإعتبرت أن عدلي قدم مستوى جيد في اللقاء، رغم النقص العددي الذي لعب به الروسونيري.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن عدلي تمكن من إقتناص مكانة أساسية في تشكيلة بيولي، ويعد أفضل من اللاعب كرونيتش، الذي يتحمل مسؤولية هدف اليوفي.

كما نقطت الصحيفة الإيطالية اللاعب الفرانكو جزائري عدلي بـعلامة 6/10 كثاني أعلى علامة في فريقه بعد زميله توموري صاحب العلامة 6.5.

وللإشارة، أقحم مدرب الميلان بيولي اللاعب عدلي كأساسي للمرة الرابعة على التوالي هذا الموسم في الدوري الإيطالي.