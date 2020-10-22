رغم الخسارة بسداسية.. عطال حاسم في “اليوروباليغ”

رغم خسارة فريقه بسداسية كاملة مقابل هدفين سهرة اليوم الخميس تألق النجم الدولي الجزائري “يوسف عطال”.

الظهير الأيمن الجزائري عاد للمنافسة بعد غياب طويل بداعي الإصابة بمناسبة مواجهة فريقه نيس الفرنسي ضد المضيف باير ليفركوزن الألماني.

عطال شارك بديلا بداية من الدقيقة ال79 في لقاء الجولة الأولى من دور مجموعات منافسة كأس الدوري الأوروبي.

لاعب “الباك” السابق قدم التمريرة الحاسمة في الهدف الثاني لفريقه الذي سجله كلود موريس في الدقيقة ال90.

هذا كما شارك أيضا هشام بوداوي أساسيا قبل أن يغادر في الدقيقة ال63.