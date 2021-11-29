رغم السقوط الكثيف للثلوج والبرد القارص..مواطنون يتوافدون على جبال الشريعة

توافد صبيحة اليوم الإثنين، المواطنين إلى جبال الشريعة رغم التساقط الكثيف للثلوج وبرودة الطقس القارص.

من جهتهم قال المواطنون أنهم تنقلوا إلى جبال الشريعة من أجل الأطفال للعب.

هذا وكانت مصالح الحماية المدنية والدرك الوطني قد دعت المواطنين، إلى عدم التنقل إلى المناطق التي تشهد تساقط كثيف للثلوج.

وفي نفس السياق، توافد المواطنون جبال تيكجدة، أين شهدت تساقط كثيف هي الأخرى للثلوج.

كما كشفت وحدات الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية الأخيرة التي أدت إلى تساقط الثلوج و الأمطار تسببت في غلق بعض الطرقات والمحاور ليلة أمس.

وحسبما كشفت عنه قيادة الدرك الوطني من خلال صفحتها على الفايسبوك، أن هناك صعوبة في السير على مستوى الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية، بالضبط على مستوى بلدية آيت نوال مزادة بسبب تساقط الثلوج.

كما أن هناك صعوبة في السير بالطريق الولائي رقم 45 الرابط بين بلديتي بوسلام وبوعنداس بسبب تراكم الثلوج. بالإضافة كذلك إلى صعوبة في السير بالمحور الولائي رقم 06 الرابط بين ولايتي بجاية وسطيف. على مستوى قرية تيزي نتاقة بلدية آيت تيزي بسبب تراكم الثلوج.

قائمة الطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج