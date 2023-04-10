قناة النهار رغم الصيام.. شباب يجتهدون لكسب الرزق الحلال عبر حقول “الجلبانة” بقلم قناة النهار نشر في 10 أفريل 2023 - 16:18 شارك غرِّد أرسل 38 0 رغم الصيام.. شباب يجتهدون لكسب الرزق الحلال عبر حقول “الجلبانة” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/fATr2 اقرأ أيضا زابيينع رمضان يعود إليكم في عدد جديد مليئ بالمفاجأت مع ألمع الفنانين الجزائريين قناة النهار 25 مارس ZOOM " مع "MISTERX " الحلقة 07.. " بنت البلاد" قناة النهار 04 أفريل معيشة فالـ Good | الحلقة 16 | L'Étranger قناة النهار 07 أفريل العدد 16 من زابينغ رمضان 2023 قناة النهار 10 أفريل أمون تالنس يغني للمرحوم عاقيل ويبدع بأغنية histoire قديمة عاودت حياة قناة النهار 27 مارس واش داني / بلال بروفيتا دا التشينا على السيّد بلا ميزان وراح بلا مايخلّص🤣🤣طاح مع بليدي قناة النهار 02 أفريل بيونة ترد على الإتهامات بالعمل في فرنسا ورفض الجزائر.. قناة النهار 31 مارس الطاكسي المربوح / الحاج وبنتو كانو في القمّة 🥳عندهم ثقافة ماشاء الله🥳 قدرو يربحو معانا 14000 دج قناة النهار 31 مارس 😡😡واش داني /السيّد جا يشري باتيسري عضّولو منها🤣🤣قاللهم نرجعو للكاميرا نشوفو شكون عضّها قناة النهار 25 مارس رجال صدقوا : الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي قناة النهار 09 أفريل