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قناة النهار

رغم الصيام.. شباب يجتهدون لكسب الرزق الحلال عبر حقول “الجلبانة”

بقلم قناة النهار
رغم الصيام.. شباب يجتهدون لكسب الرزق الحلال عبر حقول “الجلبانة”
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رغم الصيام.. شباب يجتهدون لكسب الرزق الحلال عبر حقول “الجلبانة”

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