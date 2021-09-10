رغم الطلاق.. اللوم يُلاحق دولور في فرنسا!

يبدو بأن رئيس نادي مونبوليي، غير قادر على نسيان الدولي الجزائري، أندي دولور، وطريقة رحيله تجاه نيس خلال الميركاتو الصيفي الماضي، خاصة وأن اللاعب كان نجم الفريق الأول.

وعاد الرجل الأول في إدارة أبناء “لاباياد”، للحديث عن مُحارب الصحراء، رغم الطلاق معه مُقابل 10 ملايين أورو منذ عشرة أيام مضت وقال :”لقد إخترنا سافانيي يكون قائدنا الجديد، من الجيد أن يكون حامل الشارة من المنطقة”.

ليُضيف :”سافانيي يمتلك الحب للنادي، في الوقت الحالي، وأعتقد بأن دولور هو الآخر كان يمتلك ذات الحُب قبل رحيله”.

ليستدرك ضاحكا ومُتحسرا في نفس الوقت :”لا أدري أصلا لماذا أتحدث عن دولور”.

وأكد الفرنسيون بأن خرجة نيكولان، تؤكد بأن رحيل مُحارب الصحراء كان بمثابة ضربة موجعة لمونبوليي، وهو ما يُفسر رغبة رئيس هذا الأخير لتوجيه إشارات مُسيئة لنجمه السابق كلما سنحت له الفرصة.