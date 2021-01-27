رغم الظُلم.. محرز ثالث أفضل هدافي السيتي في البريمرليغ

الرياضة
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رغم الظُلم.. محرز ثالث أفضل هدافي السيتي في البريمرليغ صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

يُعتبر النجم الدولي الجزائري رياض محرز ثالث أفضل هدافي مانشستر سيتي في منافسة الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر ترتيب هدافي السيتيزنس في البريمرليغ بعد مرور 20 جولة.

قائد الخضر سجل 5 أهداف ليحتل المركز الثالث بينما جاء غوندوغان أولا ب7 أهداف ورحيم ستيرلينغ ثانيا ب6 أهداف.

يُذكر أن صاحب الرجل اليُسرى السحرية لم يُشارك كثيرا في الآونة الأخيرة بسبب خيارات المدرب بيب غوارديولا.


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