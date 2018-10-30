رغم العملية التفجيرية..أيام قرطاج السينمائية ستنظم في موعدها

أدان المدير العام لأيام قرطاج السينمائية نجيب عياد بشدّة الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الاثنين بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس.

وأكد أن التظاهرة ستنطلق في موعدها يوم السبت القادم وستحتفي بقيم التسامح والانفتاح وحب الحياة.

وفي بلاغ أصدرته الهيئة المديرة لأيام قرطاج السينمائية 2018، قالت إنها ستبقي صورة تونس العاكسة للحرية والتسامح.

وأضافت أنها لن تنحني أمام حاملي المشاريع الظلامية، وتصدح عاليا وبقوة بأن الثقافة هي السد المنيع ضد الجهل وأعداء الحياة.

الدورة الـ29 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية تزخر بالكثير من التفاصيل، ما بين أفلام تشارك رسميا وأخرى تعرض فى أقسام موازية.

ويحمل المهرجان فى جعبته 206 أفلام يمثلون 47 بلدا.

وفي برنامج “سينما تحت المجهر” ستخصص باقة من الأفلام قادمة من العراق والسنغال والبرازيل والهند، ويحضر العراق بـ18 فيلما.

لإشارة، فإن العملية الإرهابية التي وقعت أمس الإثنين بتونس، أسفرت عن إصابة 15 أمنيا و5 مدنيين من بينهم طفلين.

ووصف وليد حكيمة المتحدث باسم الإدارة العامة للأمن الوطني التونسي في تصريح أمس عملية التفجير الإرهابي بالعملية البدائية والفاشلة.

يذكر أن امرأة تبلغ من العمر 30 سنة قامت بتفجير نفسها بالقرب من دورية أمنية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية.

ولم تسفر عملية التفجير عن سقوط قتلى، فيما لقيت الانتحارية حتفها في عين المكان.