رغم الفوز بخماسية.. بيتكوفيتش يوجه رسالة قاسية لشايبي !

كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش عن الأسباب الحقيقية وراء عدم استدعائه لاعب فرانكفورت فارس شايبي.

وقال بيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية عقب المباراة: “شايبي لا يزال يهم المنتخب الوطني، ولكن أنا من أختار أفضل اللاعبين في المنتخب في الوقت الراهن”.

وأضاف بيتكوفيتش: “لا أريد أن ألعب المباريات بمواجهة لاعب للاعب، لأني أفضل المباريات ودراستها و بعدها نصحح الأخطاء”.

وختم الناخب الوطني: “اللاعبون أصبحوا يقاتلون من أجل الفوز وإثبات إمكانياتهم”.

وكان الإعلام المحلي طلب توضيحات من الناخب الوطني حول تهميشه فارس شايبي. رغم أن اللاعب جاهز للمباريات الرسمية بتأكيد من مدرب فرانكفورت.

c إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]