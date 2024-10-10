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الرياضة

رغم الفوز بخماسية.. بيتكوفيتش يوجه رسالة قاسية لشايبي !

بقلم عزيز طالبي
رغم الفوز بخماسية.. بيتكوفيتش يوجه رسالة قاسية لشايبي !
بيتكوفيتش
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كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش عن الأسباب الحقيقية وراء عدم استدعائه لاعب فرانكفورت فارس شايبي.

وقال بيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية عقب المباراة:  “شايبي لا يزال يهم المنتخب الوطني، ولكن أنا من أختار أفضل اللاعبين في المنتخب في الوقت الراهن”.

وأضاف بيتكوفيتش: “لا أريد أن ألعب المباريات بمواجهة لاعب للاعب، لأني أفضل المباريات ودراستها و بعدها نصحح الأخطاء”.

وختم الناخب الوطني: “اللاعبون أصبحوا يقاتلون من أجل الفوز وإثبات إمكانياتهم”.

وكان الإعلام المحلي طلب توضيحات من الناخب الوطني حول تهميشه فارس شايبي. رغم أن اللاعب جاهز للمباريات الرسمية بتأكيد من مدرب فرانكفورت.

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