رغم الفوز بسداسية.. بونجاح يصوم عن التهديف أمام الوكرة

فاز فريق السد القطري بنتيجة 6-0 مساء اليوم الإثنين امام نادي الوكرة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر من دو ري نجوم قطر.

وبالرغم من الفوز العريض بسداسية إلا أن اللاعب الجزائري بغداد بونجاح فشل في الوصول إلى مرمى الوكرة بعدما ضيع هدفين محققين أمام الحارس القطري سعود مبارك.

وغادر اللاعب الجزائري بغداد بونجاح أرضية الميدان في الدقيقة الـ66 من عمر المباراة تاركا مكانه لزميله آندي آيو، حيث كان فريقه متقدما في النتيجة برباعيةكاملة.

وعبر بونجاح عن غضبه من المدرب الإسباني خافي غراسيا بعد إستبداله في الدقيقة الـ66.