رغم القيود.. 250 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن توجّه المواطنين للصلاة بالمسجد الأقصى المبارك دليل على تمسكهم بعاصمة دولتهم. وفشل سياسة الإحتلال الصهيوني الرامية لفصل القدس عن محيطها وهويتها الفلسطينية.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). فقد أدانت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، الإجراءات العسكرية التي يفرضها الإحتلال الصهيوني، للحد من دخول المواطنين للصلاة في المسجد الاقصى المبارك. معتبرة أن الكيان الصهيوني يهدف لقطع علاقة المواطنين بمدينتهم المقدسة بعكس إدعاءاته.

وفرض الكيان الصهيوني قيودا على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس لأداء صلاة الجمعة الأولى في الأقصى.

كما أدى 250 ألف فلسطيني اليوم صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. رغم التضييقات الصهيونية المتواصلة لمنع المصلين من الوصول إلى القدس.

كما فرضت قوات الإحتلال قيودا وتشديدات على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى في الجمعة الثانية من شهر رمضان. وخاصة على أهالي الضفة الغربية، وقطاع غزة. كما سمحت فقط للرجال الذين تبلغ أعمارهم ما فوق الـ 55 عاما، والنساء ما فوق الـ 50 عاما.

وتتواصل الدعوات المقدسية بضرورة تكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، لإحباط مخططات الاحتلال والمستوطنين. الساعية إلى تهويد المسجد والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة.

وأعلنت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، وإغلاق المعابر مع قطاع غزة بدءا من يوم الأربعاء المقبل حتى يوم السبت بمناسبة ما يسمى بـ “عيد الفصح”.

وكان عشرات المستوطنين قد اقتحموا، الخميس، المسجد الأقصى المبارك. بدعم من قوات الاحتلال الصهيوني.

كما ذكر الإعلام الفلسطيني أن المستوطنين كثفوا من انتهاكاتهم لحرمة المسجد الأقصى منذ الصباح الباكر، على شكل مجموعات متتالية. وأدوا طقوسا تلمودية عند الأبواب وفي الساحات وقرب “باب الرحمة”.