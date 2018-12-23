رغم المشاكل.. اتحاد بلعباس يرفع التحدي أمام رينجرز النيجيري

يواجه فريق اتحاد بلعباس، اليوم الأحد، نادي إينوغور رينجرز النيجيري، في إطار إياب الدور الـ32 من كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويصر لاعبوا إتحاد بلعباس، على وضع مشاكل الفريق جانبا، والدخول بكل عزيمة في هذه المباراة للعودة بالتأهل من نيجيريا.

وبعد التعادل السلبي الذي انتهت عليه مباراة الذهاب هنا بالجزائر، يتوجب على أشبال يوسف بوزيدي، تحقيق الفوز في نيجيريا، للتأهل لدور المقبل.

وستشهد هذه المباراة، غياب 5 لاعبين من جانب اتحاد بلعباس، بسبب المقاطعة، على غرار لعباني، زواري، بلحول، خالي، ولعمارة.

وبالرغم من هذه الغيابات، ومشاكل الفريق، يصر أشبال بوزيدي، على لعب حظوظهم إلى آخر دقيقة، والإحتفاظ بأمل التأهل للدور المقبل.