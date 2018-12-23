عاجل

رغم المشاكل.. اتحاد بلعباس يرفع التحدي أمام رينجرز النيجيري

الرياضة
  • -
  • 0
رغم المشاكل.. اتحاد بلعباس يرفع التحدي أمام رينجرز النيجيري
بقلم كريم.تيغرمت

يواجه فريق اتحاد بلعباس، اليوم الأحد، نادي إينوغور رينجرز النيجيري، في إطار إياب الدور الـ32 من كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويصر لاعبوا إتحاد بلعباس، على وضع مشاكل الفريق جانبا، والدخول بكل عزيمة في هذه المباراة للعودة بالتأهل من نيجيريا.

وبعد التعادل السلبي الذي انتهت عليه مباراة الذهاب هنا بالجزائر، يتوجب على أشبال يوسف بوزيدي، تحقيق الفوز في نيجيريا، للتأهل لدور المقبل.

وستشهد هذه المباراة، غياب 5 لاعبين من جانب اتحاد بلعباس، بسبب المقاطعة، على غرار لعباني، زواري، بلحول، خالي، ولعمارة.

وبالرغم من هذه الغيابات، ومشاكل الفريق، يصر أشبال بوزيدي، على لعب حظوظهم إلى آخر دقيقة، والإحتفاظ بأمل التأهل للدور المقبل.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com