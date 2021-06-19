رغم المنافسة الشرسة.. سونلغاز تُدعم الإنتاج الليبي بـ265 ميغاواط

كشف الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز”، شاهر بولخراص، في تصريح حصري خص به تلفزيون النهار. أنه تم تدعيم أسطول الإنتاج الليبي بـ265 ميغاواط إبتداءً من هذا الصيف. مع إعادة تأهيل شبكات النقل ذات التوتر العالي هناك.

وأضاف بولخراص أنه تم الإتفاق على عقود إستثمار هامة في ليبيا تشمل 5 مجالات. مع الإتفاق أيضا على صيانة محطات توليد الكهرباء وتزويدها بقطع الغيار اللازمة. مشيراً إلى وجود مشاورات متقدمة مع الشركة الليبية العامة للكهرباء في مجال التدريب والتكوين.

وأوضح شاهر بولخراص الذي تنقل شخصيا إلى ليبيا رفقة وفد يتكون من 50 شخص بين إطار ومهندس من “سونلغاز”. أن عقود الشراكة هذه جاءت تطبيقا لتوصيات مجلس الأعمال الجزائري-الليبي الذي اِنعقد يوم الـ29 ماي الماضي، بفندق الأوراسي بالعاصمة.

وبهذا تكون الشركة الرائدة في مجالها “سونلغاز” قد أثبتت جدارتها مرة أخرى بتمثيلها الجزائر خير تمثيل والوقوف بجانب الجارة ليبيا. وهو ما يُترجم كفاءة وحرص كل عمال الشركة.