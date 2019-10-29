رغم المُعاناة.. بن ناصر يُوجه رسالة قوية

وجه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، رسالة قوية على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”، رغم مُعاناته مع ميلان.

ووضع صاحب القدم اليُسرى السحرية صورة له خلال التدريبات، وعلق قائلا :”الصبر والعمل”.

وتأتي هذه الخرجة من طرف لاعب “الروسونيري”، في وقت يُعاني فيه الأمرين لفرض نفسه كعنصر أساسي مع الفريق.

وتحول نجم الكان 2019 في مصر، لمُجرد لاعب بديل في “الديافولو”، بإعتباره لم يستغل الفُرصة التي منحت له سابقا.

ويأمل إبن آرل آفينيون، أن يُمنح فُرصة جديدة، مع المدرب الجديد ستيفانو بيولي في الاسابيع القادمة.