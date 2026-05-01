رغم الهدنة.. 70 غارة صهيونية على جنوب لبنان

شن جيش الاحتلال الصهيوني، ليلة الخميس إلى الجمعة، غارات على جنوب لبنان في خرق للهدنة التي تم تمديدها في 24 أفريل لمدة 3 أسابيع.

وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام، بأن الطيران الحربي الصهيوني والمسير استهدف بأكثر من 70 غارة قضاءي صور وبنت جبيل في القطاعين الغربي والأوسط.

وتزامن ذلك مع قصف مدفعي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الأشخاص وتدمير المنازل وبنى تحتية وطرق.

واستشهد شخص في غارة صهيونية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي معروب والحميري. فيما أصيب شخصان بجروح في الغارة على دبين.

كما استهدفت الغارات الصهيونية بلدات البارورية وأرزون وقلاويه والصوانة والخيام وخربة.

وحسب وزارة الصحة اللبنانية، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي حتى يوم أمس، إلى 2586 شهيدا و8020 مصابا.