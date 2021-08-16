رغم الهزيمة القاسية أمام مصر.. ناشئات السلة الجزائرين يحصدن الميدالية البرونزية

أنهى المنتخب الوطني للإناث بطولة إفريقيا لكرة السلة في المركز الثالث عقب تفوقه في المقابلة الترتيبية على منتخب أوغندا بنتيجة 53-51.

ويعد هذا الإنتصار الثاني للمنتخب الجزائري على نظيره الأوغندي في هذه المنافسة بعد الفوز الأول في مرحلة المجموعات (الجولة الخامسة) بنتيجة 46-44.

وإحتل المنتخب الجزائري للإناش المركز الثالث وراء كل من منتخب مالي في المركز الثاني، وال منتخب ال مصري في ال مركز الأول الذي هزم لمنتخب الجزائري بنتيجة تاريخية 101-23.