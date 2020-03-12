رغم “الويكلو”.. مباريات البطولة ستكون منقولة على التلفزيون الجزائري

أكد التلفزيون العمومي الوطني نقله لمباريات البطولة الوطنية والتي ستلعب من دون جمهور حتى لا يتم حرمان هذه الجماهير من متابعة الرياضة الأكثر شعبية.

ونشر التلفزيون العمومي عبر حسابه الرسمي في “الفايسبوك”: “تفهما للظروف الحالية الطارئة وبعد الاجراءات الوقائية التي اقرتها السلطات العليا للبلاد القاضية ببرمجة النشاطات الرياضية بدون حضور الجمهور”.

وجاء أيضا: “ستسعى المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري إلى نقل مباريات بطولة كرة القدم المحترف الأول مباشرة، حتى لا تحرم مشاهديها من متابعة الرياضة الأكثر شعبية في الجزائر”.

في الأخير شكر التلفزيون العمومي الرابطة المحترفة لكرة القدم على تعاونها في هذا الإطار.