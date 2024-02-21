رغم بداياته المتواضعة.. مدرب ليون يدافع عن بن رحمة

تحدث مدرب نادي أولمبيك ليون بيير سيج، اليوم الأربعاء، عن وضعية لاعبه الجديد الدولي الجزائري، السعيد بن رحمة.

وصرح بن رحمة، اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة المرتقبة يوم الجمعة، أمام ميتز برسم الجولة 23 من “الليغ1″:”بن رحمة يحتاج إلى وقت للعب لمعرفة طريقة لعب زملائه والنادي ككل”.

وأضاف المتحدث:”لقد جمعني حديث مع اللاعب بن رحمة مؤخرا، بعد بدايته الصعبة مع الفريق، أخبرته أنه يحتاج إلى التأقلم مع الفريق، كذلك الفريق بحاجة للتأقلم مع طريقة لعبه”.

يجدر الإشارة، شارك بن رحمة مع أولمبيك ليون، في مواجهتين كأساسي منذ إنتقاله إلى الفريق في الميركاتو الشتوي الماضي،ولم يقدم أي مساهمة تهديفية.